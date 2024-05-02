«خط ساخن وواتساب» لتلقي شكاوى المواطنين في شم النسيم

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، ستتابع مع غرف عمليات المحافظات لتطورات الوضع على مدار اليوم، خلال فترة إجازات أعياد الربيع وشم النسيم، إضافة إلى التنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حال أي طوارئ.

أرقام لتلقي الشكاوى أثناء شم النسيم

أوضحت وزارة التنمية المحلية، أنها تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار الساعة خلال أيام أعياد الربيع وشم النسيم على مبادرة «صوتك مسموع»، من خلال وسائل التواصل التالية:

- الخط الساخن على رقم 15330.

- رسائل واتس آب على الرقم 01200353111.

- من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فرق طوارئ جاهزة

تبدأ أعياد الربيع وشم النسيم، من السبت الموافق 4 مايو وتستمر حتى الاثنين الموافق 6 من نفس الشهر، وفقًا لما أعلنته الحكومة، وتشكيل الوزارة، فِرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها، والتنسيق الكامل بين الوزارة وكل محافظات الجمهورية، من خلال غُرف العمليات.