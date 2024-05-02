بيع محلات تجارية وصيدلية لدعم الخدمات في 6 مناطق بمدينة الشروق

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنّه تم بيع 9 محلات تجارية وصيدلية بالمزاد العلني في الأسواق التجارية المنفذة لدعم الخدمات بمناطق «الإسكان الاجتماعي - الحي الثاني - الحي السابع - الحي الأول شرق - الخامسة عمارات – كمبوند جنة».

وأوضح المهندس علي سعد، أنّ مساحات المحلات التجارية تتراوح بين (13.5م2 : 68م2)، والتى ستسهم في توفير أنشطة «مخبز - سوبر ماركت – مطعم - كافيتريا - بيع أدوات صحية» وغيرها، بهدف التيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مضيفا أنّه سيتم استكمال خطة الطرح تباعا لتشمل معظم أنحاء مدينة الشروق.

وفي السياق ذاته، استقبل المهندس علي سعد، مجموعة من ممثلي أحد المجمعات السكنية للرد على بعض الاستفسارات الخاصة بقيد اتحاد الشاغلين لإدارة المجمع السكني، وذلك بحضور المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز.

وأوضح المهندس علي سعد خلال اللقاء الخطوات القانونية لقيد الاتحاد والمستندات المطلوبة، وكيفية انتخاب رئيس الاتحاد والنائب وعضو مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، كما قدّم لهم النماذج الاسترشادية والتي تضمن جميع الإجراءات اللازمة حتى إشهار الاتحاد.

ووجّه رئيس الجهاز، مسؤولي إدارة التنمية بإشهار الاتحادات وتقديم كل التيسيرات في الإطار القانوني تيسيرا على الراغبين في قيد اتحاد الشاغلين.

وقدّم السكان في ختام اللقاء الشكر لرئيس الجهاز، لحسن الاستقبال وللرد على جميع الاستفسارات، كما أكد استمرار التواصل مع السكان لتلبية مطالبهم في إطار اختصاصات الجهاز والاستماع لشكاواهم.