عيش التورتيلا في الطاسة بطريقة ناجحة.. إليك 3 خطوات سهلة

تُبدع الأمهات يوميًا في تحضير وصفات جديدة لاسرتها، خصوصا خلال فصل الصيف، الذي يعزف فيه الأطفال عن أطعمة عِدة، وتبدأ الحيرة في اختيار وصفات جديدة وسهلة لا تكلف الكثير من المجهود.

وخلال السطور التالية، نُقدّم لكِ وصفة سهلة خبز التورتيلا في الطاسة، بمكونات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra.

مكونات عمل عيش التورتيلا

المقادير:-

2 كوب دقيق.

كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

خطوات عمل عيش التورتيلا

1- في البداية احضري طبق كبير ضعي فيه جميع المقادير لعمل العيش، الدقيق والزيت والملح، وضعي الماء بشكل تدريجي على المكونات والاستمرار في العجن حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

2- احضري فوطة نظيفة لتغطية العجين حتى يتم التخمر بشكل كبير، وبعد 15 دقيقة قسمي العجينة إلى 8 كرات، وامسكي كل كرة وافرديها على شكل دائرة.

3- ضعي مقلاة على نار متوسطة، وضعي العيش داخلها لمدة دقائق ثم قلبيه على الجانبين واتركيه، وبعدها ارفعيه من على النار، وكرري الطريقة نفسها للحصول على شكل عيش التورتيلا، ويمكنك تقديمه في طبقٍ لتناوله مع الأطباق الرئيسية، أو إعداده بين الحين والآخر للأطفال.