أغنية «بيكلموني» لرامي جمال تتخطى مليوني مشاهدة على «يوتيوب»

يواصل المطرب رامي جمال تحقيق نجاح كبير ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «خليني أشوفك» بعد طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ويتضمن 15 أغنية متنوعة بين الحزينة والرومانسية واللايت تزامنًا مع أعياد الربيع.

رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب»

ونجح المطرب رامي جمال فى تصدر تريند موقع «يوتيوب» بأكثر من أغنية من الألبوم بينهم أغنية «بيكلموني»، التي تحتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» على مدار أسبوع كامل، لتتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

أغاني ألبوم رامي جمال

أغنية «بيكلموني» من ألحان رامي جمال، ومن كلمات جمال الخولي وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، ويتضمن الألبوم 15 أغنية وهي «بيكلموني، سوء تفاهم، أنت مين، خليني أشوفك، بقول وأكدب، فستانك أبيض، بضيع وقت، قولي آه، عادي أنساك، أهو، قلبي خام، ذكريات هوانا، هنسي إسمك، شاهد الله، أوقات».