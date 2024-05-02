بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات خميس العهد في مصر الجديدة

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات يوم خميس العهد، صباح اليوم، في كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلوات القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث بدأ اليوم بصلاة اللقان المقدس، أعقبها طقس غسل الأرجل، تلاها، قداس خميس العهد.

وفي كلمة العظة، هنأ الأب البطريرك جميع الحاضرين، بعيد القيامة المجيد، ثم تأمل غبطته في أهمية عيش الأيام المباركة من القلب وليس الظاهر فقط، مؤكدًا أهمية الخدمة، والاتضاع، كما فعل يسوع مع التلاميذ في غسل الأرجل.

وتحيي الكنيسة في هذا اليوم أحد الأعياد السيدية المرتبطة بالسيد المسيح، والذي ذكرى الأحداث التي تمت في زمن السيد المسيح، حيث غسل الأرجل وأسس سر الإفخارستيا، سر التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة، وصلى الصلاة الوداعية.