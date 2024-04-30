توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة صرف المستحقات المالية للموردين أو المزارعين فور عملية توريد محصول القمح للصوامع، لتشجيع الباقي على التوريد، موضحًا انتظام عمليات التوريد مع انطلاق بدء موسم الحصاد بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 34629 طن من القمح للصوامع والشون والبناكر.

متابعات يومية ومستمرة

وأضاف المحافظ أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح بالأراضي حتى الآن على مستوى المحافظة قرابة 37 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول

صرف مستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.