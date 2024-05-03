عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته: «كل سنة وأنتي مهندسة حياتي»

احتفل المخرج عمرو سلامة، بعيد ميلاد زوجته من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وقام بنشر صور تجمعهما وعلق عليه قائلاً «اللي معاكي يمشي ع السحاب..كل سنة وانت طيبة يا مهندسة حياتي».

فيلم عودة شمس الزناتي

ويتولي المخرج عمرو سلامة فيلم عودة شمس الزناتي، والذي يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام، أمينة خليل، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل وغيرهم، ومن المقرر استئناف تصويره في الفترة المقبلة.

تفاصيل مشروع الشركة المتحدة الجديد بالتعاون مع عمرو سلامة

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ أيام عن إطلاق مبادرة جديدة لاكتشاف المواهب الشبابية الجديدة من خلال أكبر تجارب أداء بقيادة المخرج عمرو سلامة، وذلك في مجالات الإخراج والتمثيل والكتابة والتصوير والمونتاج، حسبما أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

آخر أعمال المخرج عمرو سلامة

وكان آخر أعمال المخرج عمرو سلامة فيلم شماريخ الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، هدي المفتي.