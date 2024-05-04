مع اقتراب موسم الامتحانات.. أفضل طرق تهيئة الأبناء للمذاكرة

مع اقتراب موسم الامتحانات، تسيطر حالة من القلق والتوتر داخل معظم المنازل، ويضع بعض الأهالي الكثير من الضغوطات على أبنائهم، بسبب هذه المرحلة، لذا فهناك عدة طرق يمكن للآباء إتباعها لتهيئة الأبناء للمذاكرة.

أسباب النفور من المذاكرة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأساليب التي يمكن اتباعها لتهيئة الأبناء إلى المذاكرة قبل بدء موسم الامتحانات، وفقًا لآراء الخبراء.

ومن أجل تفادي توتر الأبناء في أثناء التحضير لخوض الامتحانات ينبغي لأولياء الأمور، تجنب الوقوع في الأخطاء التي حذّرت منها هبة أبو اليزيد أخصائية الطب النفسي، في حدثها مع «الوطن» وهي:

- التعنيف المستمر بسبب المذاكرة، يعد من أهم الأسباب التي تنفر عن المذاكرة، وتشكل ضغوطًا على الأبناء.

- حرمانهم من بعض أغراضهم مثل هواتفهم الشخصية.

- مقارنتهم المستمرة بزملائهم، يعد هذا الأمر في غاية الخطورة، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة، يشعر الطفل أنه أقل من زملائه، وتفقده ثقته في نفسه.

- التوعد لهم بمعاقبتهم عند حصولهم على درجات سيئة، يشكل هذا الأمر ضغوط وأعباء على الأبناء، تجعلهم ينفرون من المذاكرة.

طرق تهيئة الأبناء قبل الامتحانات

- توفير البيئة السليمة والمناخ الجيد للمذاكرة، وذلك لضمان عدم التشتيت.

- التعاون مع الأبناء، عن طريق حل بعض العقبات التي ربما تتواجد أمامهم خلال المذاكرة، كشرح الأسئلة التي يعجزون عن حلها.

- تقسيم الوقت وعدم حرمانهم من أشياء يحبونها، كالتنزه أو مشاهدة التليفزيون.

- الدعم والتشجيع عن طريق المكافآت، ليس شرطًا أن تكون مكافأة مادية.

- إعطائه الوقت الكافي للراحة من حين إلى آخر.