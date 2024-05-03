عاجل.. بشرى سارة من شعبة الذهب للمقبلين على الزواج.. ماذا سيحدث في الأسعار؟

توقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، بسبب انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، خاصة بعد صدور بيان التوظيف الأمريكي.

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أنّ الأيام المقبلة تشهد أقبالا كبيرا على شراء المعدن الأصفر، خاصة مع أقتراب موسم الأعياد، لأن هذه الفترة تزيد فيها الأفراح والمناسبات التي تستدعي الهدايا.

الوقت مناسب لشراء المعدن

وأكد «نجيب» في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن الوقت مناسبا لشراء المعدن الأصفر، خاصة بعد الهبوط الكبير الذي شهده سعر المعدن الأصفر عالميا، مما يترتب عليه تراجع في الأسعار محليا، مضيفا أن سعر الأوقية شهد تراجعا بقيمة 100 دولار خلال الساعات الماضية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب مع بداية التعاملات المسائية، وفقا للمعلن من سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3520 جنيها للبيع، و3497.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3080 جنيها للبيع، و3060 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر الأوقية العالمية الآن لتصل لمستويات 2301 دولار للبيع، و2300 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي عند 24640 جنيها للبيع، و24480 جنيها للشراء.