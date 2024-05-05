هل يحق لأعضاء النقابات المهنية الحصول على معاش الوالدين؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط حتى يتمكن المؤمن عليه من الجمع بين معاشين ولكن إذا كان الشخص المُستفيد مُلتحق بإحدى النقابات المهنية هل يحق له الحصول على معاش عن الوالد أو الوالدة؟

توافر شروط استحقاق الحصول على المعاش

ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 فإن الابن أو الابنة من أعضاء النقابات المهنية في حالة توافر شروط استحقاقهم للمعاش يتبع بشأن صرف المعاش المستحق لهم عن الوالدين ما يلي:

- يجمع المستحق (الابن العاجز عن الكسب، الابنة) بين الدخل من مهنته وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.

- بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة (متصلة أو متقطعة) يتم إيقاف المعاش مع مراعاة الآتي:

بالنسبة للنقابات المهنية التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين

- يعتبر القيد في جدول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

بالنسبة للنقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين

يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، ويقبل إثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي.