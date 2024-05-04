العالم تحت رحمة الفيضانات.. سقوط ضحايا وغرق منازل وخسائر في 4 دول عربية

تعرضت بلدان في مختلف أنحاء العالم لفيضانات غير مسبوقة نتيجة للتغيرات المناخية بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول وأودت بحياة الكثير من الضحايا، إذ تعرضت 4 دول عربية و5 عالمية، لأحوال جوية غير مستقرة بسبب هطول أمطار رعدية، حتى وصلت أن جرفت المياه كل شيء أمامها.

الإمارات

في دولة الإمارات تعرضت لتأثير منخفض جوي، خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح قوية، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الشوارع والطرق.

وفي يوم واحد، شهدت الإمارات هطول حوالي 25 سم (10 إنش) من الأمطار، وهو ضعف تقريبًا للمتوسط السنوي للدولة، ونتيجة لذلك، غمرت المياه أجزاء كبيرة من البنية التحتية الخارجية للمدينة.

وقتلت الفيضانات 4 أشخاص في الإمارات التي سجلت هطول أكبر كمية أمطار من 75 عامًا.

عمان

وضربت سلطنة عمان أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات تلتهم كل شيء، مما أسفر عن وفيات وإصابات، أعلن قطاع البحث والإنقاذ حينها عن العثور على جثة رضيع، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 21 شخصا.

غالبًا ما تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث سيول في سلطنة عمان، مما يجعل من الضروري على الأشخاص أن يكونوا حذرين ويبتعدوا عن مجاري الأنهار الجافة القريبة، المعروفة باسم «الأودية»، إذ قد تتجمع المياه فيها بسرعة أثناء السيول، مما يزيد من خطر تعرض الأشخاص والمركبات للخطر.

اللهم يا رب العالمين اسالك بإسمك العظيم ان تعطف بعطفك وبحفظك الكريم على اخواننا في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من هذه الكوارث الطبيعية والسيول واجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة عليهم وارحم موتاهم وآمن روعاهم يا أرحم الراحمين pic.twitter.com/PyzgLaKXbF — ((بو شملان)) MARZOUQ ALSHAMMARI (@mjmalnabhan1) April 17, 2024

البحرين

في البحرين أيضًا، تعرض العديد من السائقين والسكان للحصار نتيجة الفيضانات يوم 18 من شهر أبريل.

وأفادت المواطنة البحرينية آمال السيد لوكالة فرانس برس بأن المياه تسربت إلى الطابق الأرضي من منزلها في العاصمة المنامة.

وصرحت قائلة: «استنادًا إلى تحذيرات الأرصاد الجوية، نقلنا بعض الضروريات، لكننا لم نتمكن من نقل الأثاث.. وللأسف داهمتنا المياه خلال ربع ساعة من بداية هطول الأمطار ولم تكن احتياطاتنا فعالة».

اذا كانت نظرة المسؤول بأن الأمطار نادرة الحدوث في البلد وأن تعويض المتضررين أقل تكلفة من الاهتمام بتأسيس بنيةتحتية تحترم المواطن وتحافظ على روحه وممتلكاته فهنا تكمن المسألة..

عدم اقتناع..وعدم اهتمام يقابله هلاك الناس

وضياع ممتلكاتهم..

وصعوبة حصولهم على تعويض عادل.#أمطار_البحرين pic.twitter.com/QuWo4u6OrG — إبراهيم الحادي (@al7adiebrahim) April 16, 2024

السعودية

غمرت مياه السيول عددًا كبيرًا من الطرق في السعودية، منذ يومين، مما دفعت سلطات المملكة حينها إلى إغلاق المدارس في عدة مناطق.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد «الإنذار الأحمر» لعدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منطقة القصيم والمنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي، والعاصمة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة قرب البحر الأحمر في الغرب.

في السعودية، قامت قناة «الإخبارية» الحكومية بنشر مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.

روسيا

وضربت فيضانات روسيا عقب المياه الغزيرة التى اجتاحت الدول العربية فقدت سببت الفيضانات في غمر أكثر من 18 ألف منزل، حيث ارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير بمقدار 1.7 ألف منزل، ويعاني البلد من ارتفاع في درجات الحرارة والفيضانات، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 14 ألف شخص احترازيًا، وقد شهدت مقاطعة كورجان الروسية أعنف فيضانات منذ أكثر من 80 عامًا.

وتسببت الحرارة المفاجئة والمرتفعة التي سجلت في نهاية شهر مارس وبداية أبريل في مقاطعة كورجان في حدوث الفيضانات.

كينيا

شهدت كينيا هطول أمطار غزيرة، وتم نشر قوات الجيش لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

وأفادت وزارة الداخلية الكينية أمس، بأن عدد ضحايا الفيضانات في البلاد منذ شهر مارس تجاوز 210 شخص، وتستعد البلاد لوصول إعصار، وأصبح أكثر من 165 ألف شخص بلا مأوى، بينما فقد 90 شخصاً.

الصين

وأجبرت الفيضانات الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب الصين عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح بسبب المياه الجارفة التي غمرت المنازل والطرق في مدينة شينجيو.

وشهدت مقاطعة قوانجدونج في جنوب الصين هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وزيادة المخاوف من حدوث فيضانات.

وتم توثيق مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، تُظهر سيولاً قوية جارفة في جنوب الصين، تجرف السيارات وتغمر المنازل والطرقات.

البرازيل

مع استمرار ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضانات ووفاة ما لا يقل عن 37 شخصًا واختفاء 74 آخرين، أصبح الوضع أكثر خطورة أمس، في جنوب البرازيل.

وتعتبر مهمة رجال الإنقاذ شاقة، حيث أصبحت مدن بأكملها عزلة تقريبًا عن العالم بسبب الفيضانات التي تجتاح ولاية ريو غراندي دو سول منذ عدة أيام. من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الأحد على الأقل.

وتعرضت مناطق سكنية بأكملها للغرق، وتضررت الطرق وتم تدمير الجسور بسبب الفيضانات الكارثية. الأضرار البشرية والمادية كبيرة، وتتركز بشكل خاص في المنطقة الوسطى من ولاية ريو غراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين والأوروغواي.

ووفقًا لآخر إحصاء أجرته السلطات، تضرر حوالي 351 ألف شخص، وتم إجبار ما مجموعه 23,600 شخص على مغادرة منازلهم.

إندونيسيا

تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إندونيسيا في وفاة 14 شخصًا في إقليم جنوب سولاويسي، وتم إجلاء 115 شخصًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث اليوم.

ذكرت الوكالة أن الفيضانات التي وقعت في الصباح الباكر في منطقة لووك ريجينسي تسببت في تأثير أكثر من 1300 أسرة وتسببت في تضرر أكثر من 1800 منزل، ولكنها أشارت إلى أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق.