«النقل»: التجهيز لتشغيل محطتي مترو التوفيقية وجامعة القاهرة بدون ركاب

أعلنت وزارة النقل التجهيز لتشغيل محطتي التوفيقية وجامعة القاهرة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C»، على أن يكون التشغيل تجريبيا بدون ركاب حاليا.

المسافة بين محطتي الكيت كات وجامعة القاهرة

وكشفت وزارة النقل، في بيان، أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات، منها 3 نفقية.

قرب محطة التوفيقية من الجهات الخدمية

كما تقع محطة التوفيقية في مكان مميز وذلك لقربها من محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي وشارع الرشيد وشارع وادي النيل وشارع الدكتور حجازي، وأيضا قربها من الجهات الخدمية منها جهاز حماية المستهلك، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية، مستشفى الهلال للعاملين المدنيين.

وتنهي حاليا الهيئة القومية للأنفاق التي تتبع وزارة النقل، التشطيبات النهائية لمحطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث، وذلك وفق المواصفات والمعايير العالمية.