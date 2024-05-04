«الصبروط» يشارك في المران الأول لمنتخب القليوبية استعدادا لدوري النسخة الـ10

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والكابتن محمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة في المران الأول لمنتخب القليوبية لكرة القدم استعدادا للمشاركة في تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تدريبات منتخب القليوبية لكرة القدم

أوضح وكيل وزارة الشباب إنه جرى تنظيم تدريبات منتخب القليوبية لكرة القدم في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب على ملاعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، بحضور الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب، والكابتن محمد صبحي علاج طبيعي، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الإداري للمنتخب عامر حمدي وسوف يتم التجمع بصفة دورية استعدادا للمشاركة في المواجهات المقبلة لبطولة الدوري

تحلي اللاعبين بالروح الرياضية

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية متابعته لاختبارات اللاعبين لاختيار منتخب القليوبية مؤكدا ضرورة تحلي اللاعبين بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا، مُشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وأشار «الصبروط»، إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين واعتبر مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف، مٌوجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق.

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته لتواجده بين الشباب أبناء القليوبية أصحاب المهارات المتميزة والمواهب الفريدة في أداء اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم.