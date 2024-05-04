خبير تغذية: السلطة بالثوم تقي من الجلطات والالتهابات

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، عن السبب الرئيسي للأزمات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، موضحًا أنها عادة ما تحدث نتيجة حدوث خلل بين عناصر النافعة والضارة في الجسم.

وقال نزيه، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن تناول الخضراوات خاصة السلطة مع الثوم الأخضر، لها مفعول السحر على الصحة، وتقلل من نسبة الإصابة بالجلطات، والكوليسترول.

وتابع: «استخدام الكركم بجانب الفلفل الأسود يقي الجسم من مضاعفات خطيرة، خاصة الإصابة بالالتهابات التي يعاني منها العديد من الأشخاص».

وأكمل: «المستردة التي يتم تحضيرها بصورة جيدة مع خل، لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان، خاصة الأمراض المزمنة».