فيديو مفاجئ.. نانسي زيدان تعود بالأسود بعد وفاة ابنتها بـ8 أشهر

8 أشهر كاملة، مرت بصعوبة على خبيرة التجميل نانسي زيدان، بعدما فقدت ابنتها «دارين» في عمر الزهور، عقب أيام قليلة من خضوعها لعدة عمليات جراحية، بسبب معاناتها من ثقب في الأمعاء، لتنقطع الأم المكلومة، عن عملها التي أحبها به الجمهور، ونالت من خلاله شهرة واسعة.

أيام طويلة ابتعدت فيها نانسي زيدان، التي اعتادت على تقديم مقاطع احترافية بالمكياج، تغير خلالها ملامحها بمهارة فنية مميزة، عن الكاميرات، إثر حزنها على ابنتها الصغيرة، قبل أن تعود عبر حساباتها الرسمية على «السوشيال ميديا»، لتشارك متابعيها بالأدعية والآيات القرآنية خلال الفترة الماضية.

نانسي زيدان تعود بالأسود بعد وفاة ابنتها

مؤخرًا عادت نانسي زيدان من جديد، وهي تحاكي ملامح نجوم دراما رمضان، قبل أن تظهر حديثًا بملابس الحداد السوداء، التي اتشحت بها منذ وفاة ابنتها، لتعود بالتوازي مع تصدر «الترند الهندي» مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت خبيرة التجميل، في تحد جديد، تسعى خلاله إلى تغيير ملامحها لتشبه الفنانة الهندية الشهيرة كارينا كابور، مدونة: «نعمل التريند الهندي بطريقتي».

ما قصة الترند الهندي الجديد؟

وخلال الأيام الماضية، اجتاح «الترند الهندي» مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك آلاف المؤثرين وصناع المحتوى حول العالم التحدي، في تحويل أنفسهم إلى عرائس هنديات باستخدام مساحيق التجميل، كما وثقوا أيضًا رحلة التحضير الطويلة التي تسبق النتائج المُبهرة في النهاية.

من هي نانسي زيدان؟

- خبيرة تجميل من مواليد المنصورة.

- تخرجت في كلية الإعلام.

- درست فن المكياج.

- تقليد الفنانات باستخدام ملابسها ومكياجها البسيط.