10 ساعات لتصوير دقيقة واحدة.. ما قصة الترند الهندي الجديد؟

للوهلة الأولى، قد يظن البعض أن تحويل فتاة عادية إلى عروس هندية بفستان زفافها التقليدي مكياجًا رائعًا لا يستغرق أكثر من دقيقة، لكن الواقع مختلف تمامًا مع «الترند الهندي»، فهذه العملية الإبداعية تتطلب ساعات طويلة من العمل الجاد والدقة المتناهية من قبل خبراء التجميل وفريق متكامل للخروج بالإطلالات التي لاحظها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ما هو الترند الهندي الجديد؟

وقبل أيام اجتاح «الترند الهندي» مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك آلاف المؤثرين وصناع المحتوى حول العالم تجاربهم في تحويل أنفسهم إلى عرائس هنديات باستخدام مساحيق التجميل وإطلالات متقنة مستوحاة من عرائس جنوب آسيا، ولم يكتفوا بعرض النتيجة النهائية المبهرة، بل وثقوا أيضًا رحلة التحضير الطويلة التي تسبقها.

ففي مقاطع فيديو لا تتعدّ مدته دقيقة واحدة، نرى مراحل التحضير الدقيقة التي استغرقت قبله نحو 10 ساعات تحضير، بحسب عدد من المؤثرين المشاركين في الترند، بدءًا من تجهيز أدوات المكياج المتنوعة، وصولًا إلى تطبيق المكياج خطوة بخطوة، ويُظهر ترند المكياج الهندي مهارات فنانين المكياج المتميزين، الذين يبدعون في رسم الخطوط الدقيقة والألوان الجريئة التي تميز مكياج العرائس الهندية.

وفي هذا الترند الهندي، استوحى المشاركون به إطلالاتهم التجميلية من شخصية «كافيري» التي جسدتها النجمة الهندية كارينا كابور خان في فيلمها التاريخي «أشوكا» الذي عُرض عام 2001، وتميزت إطلالتها في الفيلم بسحرها وجمالها الشرقي، خاصةً مع مكياجها الطبيعي الذي أبرز ملامحها الدقيقة، وقد حظيت هذه الفيديوهات بملايين المشاهدات والإعجابات والتعليقات.

أغنية سان سانانا

وبفضل أغنية «سان سانانا» للمطربة الهندية «شاليني» التي صدرت عام 2001، انتشرت مقاطع فيديو ترند المكياج الهندي على نطاق واسع، كما لعبت الموسيقى الحماسية وارتداء أزياء زاهية ومكياج عيون ملفت ومجوهرات ذهبية كثيرة دورًا كبيرًا في انتشار هذا الترند، حيث أضفت على مقاطع الفيديو طابعًا من الحيوية والنشاط.

ولكن، على الرغم من شعبيته الكبيرة، واجه الترند أيضًا بعض الانتقادات، حيث تسائل البعض عما إذا كانت هذه الدقيقة من الرقص والغناء تستحق كل هذا العناء.