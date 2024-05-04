بزفة الشمامسة.. استقبال البابا تواضروس بالكاتدرائية للاحتفال بعيد القيامة

بدأت استعدادات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بزفة الشمامسة الذين استقبلوا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الآباء الأساقفة من المقر البابوي حتى باب كنيسة المرقسية، وردد الشمامسة الألحان الخاصة بعيد القيامة.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة

ويصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

وتبث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وشهدت الكاتدرائية توافد عدد كبير من المهنئين من رجال الدولة وممثلي العديد من المؤسسات والهيئات وسفراء بعض الدول، بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

وأوفد الرئيس السيسي، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس، عن رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، وعن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.