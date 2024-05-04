أحمد موسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: احتفالاتنا كلها واحدة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، البابا تواضروس وجميع الأخوة المسيحيين والمصريين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلاً: «كل سنة والجميع بألف خير».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «مصر كلها بتحتفل واحتفالاتنا كلها واحدة، كنا بنحتفل من فترة بعيد الفطر المبارك، ودلوقتي عيد القيامة المجيد، والشهر الجاي هنحتفل بعيد الأضحى».

وقال الإعلامي أحمد موسى: «احتفالاتنا كلها احتفالات لكل المصريين، وكل سنة وقداسة البابا بألف خير، وكل سنة وكل حبايبنا وأصدقائنا بألف خير».

وتابع: «أدام الله هذه المحبة والقوة والعلاقة المتينة بين جموع المصريين من مسلمين ومسيحيين، كلنا أبناء هذا الوطن، وكل سنة والوطن كله بألف خير».