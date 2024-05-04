ضبط 61 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن شن إدارة الرقابة التموينية عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 61 مخالفة تموينية في مجال المخابز والأسواق، في مختلف المراكز.

ضبط عدد من المخالفات التموينية بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، أنه جرى تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التجارية وقسم البيوع التجارية بناحية بندر المنصورة، ومنية النصر، ومركز ميت غمر، والسنبلاوين، والجمالية، وشربين، وبلقاس لضبط الأسواق، وأسفرت عن التالي:

تحرير 61 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن تحرير 32 مخالفة في الرقابة على المخابز، و29 مخالفة في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

- محضر تجميع دقيق بقيمة 4 شيكارة.

- 1محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 3 محاضر عدم قائمة بيانات.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 3 محاضر تصرف في دقيق 18 شيكارة.

- 8 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 14 محاضر نقص وزن ما بين «8-15» جرام.

- 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر تبديد حرز

-3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

عدد 1 محضر سلع مجهولة المصدر.