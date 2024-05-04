بطريرك الأقباط الكاثوليك في قداس عيد القيامة: «واجه مخاوفك حتى تتحرر نفسك»

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رجال الكنيسة في مصر والخارج بعيد القيامة المجيد، قائلا «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه».

عظة عيد القيامة

وتحدث البطريرك في كلمته خلال قداس عيد القيامة، الذي ترأسه بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، عن الخوف قائلا: نحن نعيش في عالم يتسم بالخوف بشكل متزايد، الخوف على سلامتنا، الخوف على صحتنا، الخوف على مستقبلنا»، متابعاً لا بدّ من مواجهة مخاوفك حتى تتحرّر نفسك من الخوف، والواقع أن كثيرين لا يريدون مواجهة خوفهم، مؤكدا على أن صلاة الإيمان تساعد على مواجهة المخاوف وطردها.

وأضاف البطريرك: إنّ عالمنا المعاصر يحتاج القيامة، كثيرون هم الذين يعانون من الهموم، ويكافحون ضدّ مخاوفهم وتحدّيات ظروف حياتهم، ويحتاجون إلى اختبار أنّهم محبوبون من الله مجّانًا.

قداس عيد القيامة

جدير بالذكر أن الكنائس المصرية المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأسقفية»، تقيم الليلة قداسات عيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.