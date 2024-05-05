«ولادة بدون حمل».. مصمم اللافتة يكشف حقيقة الإعلان المثير للجدل

لافتة مثيرة للجدل مُعلقة في أحد الشوارع، كُتب عليها عبارة «ولادة بدون حمل»، ومدون أسفلها اسم الطبيب ورقم هاتفه، وإلى يمين اللافتة جرى الاستعانة بصورة سيدة حامل في الشهور الأخيرة ليتبين من اللافتة أنّها إعلان لطبيب نساء وتوليد، إلا أنّ الشعار الترويجي للعيادة أثار تساؤل المارة وسرعان ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر.

ما حقيقة لافتة «ولادة بدون حمل»؟

وللوهلة الأولى عند النظر إلى اللافتة، تجد عبارة «ولادة بدون حمل» تأخذ حيزًا كبيرًا منها ومكتوبة بخط عريض، يراها المارة أو الركاب الذين يستقلون سياراتهم على الطريق بشكل واضح، لكن عند تدقيق النظر في الإعلان مرة أخرى، تجد أنّ العبارة المكتوبة هي «ولادة سهلة بدون حمل صعب»، لكن جرى استخدام خط أصغر لكتابة كلمة «سهلة» على اللافتة أسفل التاء المربوطة، و«صعب» داخل حرف الـ«اللام»، كنوع من الدعاية.

شريف حلاوة صاحب فكرة الإعلان والمُشرف على تنفيذه وتصميمه، يروي في تصريحات لـ«الوطن» كواليس الإعلان الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين عيشية وضحاها، مؤكدًا أنّ كتابة كلمة «سهلة» و«صعب» بخط صغير حتى تكاد تكون غير مقروءة للبعض كانت مقصودة، وسبب انتشارها على هذا النطاق الواسع هو موقع اللافتة الذي يقع بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

تصميم إعلان يحمل صورة الطبيب واسمه ورقم هاتفه وعنوان العيادة، أصبح من الأفكار التقليدية التي لم يُفضل «حلاوة» اللجوء لها عند اختيار التصميم، إذ عرض فكرة الإعلان أولًا على الطبيب الذي رحب بها، وبعد اقتراح عدة أفكار للتصميم استقر الاثنان في النهاية على كلمة «ولادة بدون حمل»، وكان الهدف منها الوصول إلى سكان المنطقة، في حين تفاجآ بأنّ التصميم وصل صداه إلى جميع المحافظات: «أنا شغال في مجالة الدعاية من 2004 أو 2005، وحاليا مركز أني أعمل أفكار مختلفة، وليا كذا سلوجن قبل كده مع كذا دكتور كلها كانت بتقوم على نفس الفكرة، عشان كدها لما عرضتها على دكتور مصطفى رحّب جدًا بيها».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على اللافتة

وعقب انتشار الصورة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، في حين أثنى البعض على فكرة التصيمم، إذ كتب حساب باسم «علي أبو عمر» عبر موقع التدوينات القصيرة X: «التلاعب بالكتابة من حيث تكبير لكلمات وتصغير لأخرى يعطيك إعلان في قمة الإبداع وأكثر إثارة للجدل»، فيما علق حساب باسم «أحمد عيد» قائلًا: «بعيدًا عن الهزار، الـmarketing اللي هو عمله ده عبقري حتى لو مش مقصودة، لو دققت هتلاقي كلمه سهلة وكلمة صعب صغيرين ومرميين على الجنب. بس اللي هيشوفها هيقرا ولادة بدون حمل، وساعتها اليافطة باسمه وبرقم عيادته هتنتشر والإعلان هيحقق المطلوب منه».

وعلق حساب باسم «عادل»: «هذا الإعلان لإظهار قوة الملاحظة فقط وليس للمرور العابر، إنّه طبيب ذكي استطاع لفت انتباه الآلاف من المارة الذين وقفوا يتعجبون».