وكيل «رياضة القليوبية» يتابع أعمال إنشاء مبانٍ إدارية في مركزي شباب

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، عددا من مراكز الشباب والأندية بإدارة القناطر الخيرية، بحضور أحمد سليمان، مدير إدارة شباب القناطر الخيرية، لمتابعة الأعمال الإنشائية والمشروعات الاستثمارية بنادي القناطر الخيرية ومركزي شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي.

تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية بنادي القناطر الخيرية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتضمنت متابعة آخر تطورات أعمال إنشاء صالة الألعاب الفردية والمنازلات التي يتم تطويرها من الموارد الذاتية للنادي بتكلفة مالية تبلغ مليون و800 ألف جنيه، أعقبها تفقد تشغيل حمام السباحة النصف أوليمبي والذي تم إنشاؤه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع «b.o.t»، كما تفقد أعمال تطوير المقصورة الرئيسية للملعب الرئيسي لكرة القدم، والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها من الموارد المالية للنادي.

الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

كما تفقد أعمال إنشاء المباني الإدارية في مركزي شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي، ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بتكلفة إنشائية تبلغ 4 ملايين جنيه للمركزين، وتبين خلال المتابعة تنفيذ الأعمال بنسبة إنجاز 60%، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن الطفرة الإنشائية التي تشهدها مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التأكيد والاهتمام بملف الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع واستثمار المساحات غير المستغلة دون التأثير على أنشطة الهيئة، بالإضافة لتوجيه أعمال الخطة الاستثمارية والإضافية بالمديرية لتطوير المراكز الأكثر احتياجا.