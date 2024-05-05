نجوم الفن يهنئون الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم (صور)

وجه عدد من الفنانين التهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك من خلال نشر «بوستات» على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر البعض صورا على خاصية «ستوري» للاحتفال والتهنئة.

إلهام شاهين تهنئ الأقباط بعيد القيامة

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يحمل مجموعة من الصور للتهنئة، وقدمت من خلالها التهنئة إلى الأقباط وكتبت «تهنئة قلبية لأحبائي وأصدقائي المسيحيين بعيد القيامة، أتمنى لكم دوام الفرح والسلام الروحي، وكل سنة وكل أهل مصر طيبين في عيد شم النسيم».

واستكملت مازحة: «وخدوا بالكم من صحكتم، بلاش فسيخ كتير»، واختتمت حديثها بتوجيه الدعاء والطلب من الله ان يعطي الصحة والفرح للجميع.

أحمد السقا: عيد قيامة مجيد

وتقدم الفنان أحمد السقا بالتهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «عيد قيامة مجيد، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة دايماً يارب».

دينا فؤاد: عيد سعيد

كما وجهت الفنانة دينا فؤاد التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحتوي على كلمة «عيد سعيد»، وعلقت قائلة «كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم».

راغب علامة: فصح مجيد

ونشر المطرب راغب علامة «ستوري» على حسابة الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يهنئ من خلالها الأقباط بالعيد وتحتوي الصورة على كلمة «فصح مجيد، عيد سعيد».

أما الممثل شريف إدريس فشارك منشوراً على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يهنئ من خلاله الأقباط بعيد القيامة المجيد وكتب «عيد قيامة مجيد، كل سنة وانتم طيبين وبخير اخواتي وأصدقائي أقباط مصر».