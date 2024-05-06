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انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

كتب:

سعيد رمضان
05:08 ص | الإثنين 06 مايو 2024
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-5-2024، انخفاضا في أسعار الفراخ الساسو، كما تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وفي مختلف الأسواق والمحلات، إذ تراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 76 و78 جنيهًا من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتتراوح بين 76 و78 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تصل الفراخ البيضاء للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 و90 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق، ليتراوح بين 95 إلى 96 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، بحسب آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

 

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بقلم سعيد رمضان