لـ«محبي النباتات النادرة».. افتتاح المعرض الزراعي في الدقي خلال أيام

تنطلق النسخة 91 من معرض الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة سنويا منتصف شهر مايو، وتستمر فعالياته لمدة 4 أسابيع متواصلة.

النسخة 91 من معرض الربيع

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقي طلبات الشركات والمعارض والمؤسسات الزاعية الراغبة في المشاركة هذا العام في معرض الربيع بنسختة الـ91، وفق ما كشفت عنه الصفحة الرسمية لوزراة الزراعة على فيس بوك.

ومن المقرر افتتاح المعرض خلال 10 أيام، حيث يكون مقره مثل العام الماضي في المتحف الزراعي بالدقي، نظرا لمساحته الشاسعة وقدرته على استقبال الشركات الراغبة في المشاركة.

أسعار دخول معرض الربيع

وعن أسعار دخول معرض الربيع تكون 10 جنيهات للفرد، والأطفال أقل من 6 سنوات مجانا، وتكون مواعيده يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ولمدة 4 أسابيع.

معروضات معرض الربيع

ويضم المعرض في نسخته الجديدة مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات النادرة، والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الزراعة والمشاتل، ونباتات الزينة، ويحرص سنويا على المشاركة فيه منتجي الزهور والنباتات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى منافذ معرض خير مزارعنا لأهالينا لبيع السلع الغذائية.