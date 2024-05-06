حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان

أعلن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بمعظم أحياء المدينة، خاصة الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

ولفت إلى تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، وبرئاسة المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وبالتنسيق مع اللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، أنّ الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عددٍ من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التى انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسؤولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنّ الحملات تأتي في إطار ضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن، والحفاظ على حقوق وموارد الدولة، واتباع سياسة تعظيم الموارد كي تسهم في تقديم جودة خدمات أفضل للسكان.

وأضاف الدكتور محمد خلف الله، أنّه جرى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

وطالب الدكتور مهندس محمد خلف الله، أصحاب المحال والمولات بسرعة التوجه لوحدة الإعلانات بمقرها بالجهاز لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحالهم، ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقاً للائحة الإعلانات، مؤكدا أنّ حملات إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة بشكل دائم ولن تتوقف حتى يتم القضاء نهائيا على جميع مخالفات العملاء أو شركات الإعلانات المخالفة لاشتراطات التعاقد.

وفي سياق متصل، أكد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنظيم حملات من قبل إدارة الإعلانات وإدارة الكهرباء والأحياء لفصل التيار الكهربائي وإزالة الإعلانات المخالفة والمنتهي ترخيصها، مكلفا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب المهندس علاء محمد منيع ، كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، ويريد عمل إعلان بالالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين الإدارات المعنية لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين وعلى أعمدة الإنارة والمباني، وكذلك الإشغالات التي تعيق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر.