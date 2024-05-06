توريد 58 ألفا و99 طن قمح إلى صوامع وشون القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح إلى صوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنّ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ 58 ألفًا و99 طنًا و201 كيلوجرام قمح.

متابعات يومية ومستمرة

وأكد أنّ هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.

آليات ومراحل توريد القمح

وأوضح أن إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 229 ألفًا و50 فدان قمح، مشيرا إلى تأكيد اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وشدد «الهجان» على ضرورة تذليل المعوقات كافة التي تعيق عملية استلام محصول القمح إلى الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيهًا لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتُصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.