أزمتان صحيتان وحادث سير.. أصعب 24 ساعة في حياة 3 فنانين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الصعبة في حياة بعض الفنانين المصريين، إذ تعرض ابني اثنين منهم لأزمات صحية مفاجئة، بينما واجه فنان آخر حادثة سير وألقي القبض عليه.

نجل هبة مجدي ومحمد محسن

تعرض نجل الفنانة هبة مجدي والفنان محمد محسن لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، وكشفت عن ذلك هبة مجدي من خلال خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، إذ نشرت صورة له وهو مستلقي على سرير أحد المستشفيات ويضع جهاز التنفس الصناعي وكتبت «اللهم أنت الشافي المعافي».

نجل نور قدري يتعرّض لأزمة صحية مفاجئة

كما أن نور قدري قد نشرت صورة لنجلها على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام خلال الساعات الماضية عبر خاصية «ستوري» بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وهو مستلقي أيضًا على السرير ويضع جهاز التنفس الصناعي وعلقت عليها قائلة «الحمد لله».

القبض على عصام صاصا مؤدي المهرجانات

وفجرًا، أُلقي القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا بتهمة التسبب في وفاة شخص أعلى دائري المنيب، إذ تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمصرع أحد الأشخاص على دائري المنيب بمنطقة الهرم واتضح أن حادث السير وقع للفنان عصام صاصا مما أدى إلى وفاة شخص آخر.