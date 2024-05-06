نشوى مصطفى: كنت ببيع هدوم في العتبة.. ونفسي أموت على غفلة

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن جوانب وتفاصيل من حياتها الشخصية وتحدّثت عن بداياتها الفنية وكيف نشأته وأبرز المواقف التي أثرت في وجدانها، وعلى رأسها معاناتها من مرض السكري، وبيع ملابس في العتبة.

وقالت نشوى مصطفى في لقاء تلفزيوني: «من يوم ما عرفت إن جالي السكر روحت للدكتور مرة واحدة من 4 سنين، والدكتور قالي اعملي لي تحليل تراكمي ومتجيش، وتعبت في فترة وقلبي كان فيه مشاكل».

وأضافت: «أولادي قالوا لي مش هنجيلك تاني ولازم تروحي للدكتور، وأنا بخاف من الدكاترة جدا وبقول لو هموت يبقى أموت على غفلة من غير مقدمات، ومؤخرًا بعاني من أرق وصداع».

نشوى مصطفى: كنت ببيع ملابس في العتبة

وتحدثت نشوى مصطفى عن عملها في بداية حياتها كبائعة ملابس كي تحقق حلمها وتلتحق بمعهد التمثيل، موضحة: «أثناء دراستي كنت ببيع ملابس في العتبة، واشتغلت في مستوصف لعلاج المرضى، لأني كنت يحلم أدرس في معهد تمثيل ولكن والدي رفض، وجت لي الفكرة إني اشتغل، وعملت وجبات في البيت وكنت ببيعها».