نشوى مصطفى: «الفن متعة ونعمة تستوجب شكر ربنا عليها»

أكدت الفنانة نشوى مصطفى انتهاء تصوير مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض حاليا على شاشة قنوات dmc ومنصة watch it الإلكترونية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتجسّد نشوى مصطفى خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، شخصية مديحة امرأة غير متزوجة شقيقة مختار أبو المجد ويقوم بدوره خالد النبوي الذي يعيش بصحبتها وأبناءه الستة «مروان، مازن، مصطفى، منى، مايا، منة»، مأخوذ عن قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

وكتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك» لتعلن قرب انتهاء تصوير مشاهد مسلسل إمبراطورية ميم واشتياقها لجميع الشخصيات بالعمل: «ساعات قليلة ومديحة أبو المجد هتمشي وتسيبني، مش هي بس، أخويا مختار وولاده، محمود وأستاذة سناء، ميس عبلة».

ذكريات إمبراطورية ميم

وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها لا تحب لحظات الوداع، ولكن ما يهون عليها كثيرًا هو مشاهدة «إمبراطورية ميم» حال اشتياقها للمسلسل وأبطاله، معبرة عن حزنها لوداع لوكيشن التصوير: «صحيح لن أستطيع العيش معهم مرة أخرى في الواقع، وستبقى علاقتي بهم ذكريات سيتم استدعاءها عند مشاهدة العمل أسوة بألبوم الذكريات».

المسلسل يعرض على dmc

واستطردت: «شخصية مديحة منحتني حياة عيشتها مع حياتي الحقيقية وهذه متعة الفن إنك تعيش أكثر من حياة بالإضافة لحياتك، وهي متعة تستوجب شكر لله لأنه أنعم عليّ بالعمل في شغلانة أحبها، وشكرًا لكل شخص ربنا استخدمه عشان يكون سبب في حصولي على فرصة حياة جنب حياتي».