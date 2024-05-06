هل غدا عطلة رسمية؟.. تعرف على موعد انتهاء الإجازات مدفوعة الأجر

بعد انتهاء إجازة الأعياد، التي بدأت من الجمعة الماضية واستمرت حتى اليوم، يتساءل المواطنون عن مدّة الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر حتى غد الثلاثاء، ما إذا كانت كذلك أم لا، لتحديد موعد عودة البنوك للعمل والمصالح الحكومية.. فهل غدًا إجازة رسمية؟

هل غدًا إجازة رسمية من الدولة؟

بالفعل انتهت إجازة عيد العمال وشم النسيم، التي كانت يومي الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو 2024، على أن يعود غدًا، الثلاثاء 8 مايو، العمل في كافة القطاعات، سواء العامة أو الخاصة كما هو معتاد.

يأتي ذلك، وفقًا لما أعلنه وزير العمل حسن شحاتة، الذي حدد الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 مايو 2024، وأي إجازة أخرى ستكون غير مدفوعة الأجر من الدولة.

سبب توحيد الإجازات الرسمية في أوقات متتالية

القرار يأتي تماشياً مع قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 و1355 لسنة 2024، التي جعلت يومي 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام، بذلك، حصل العاملون في كل من القطاعين العام والخاص على إجازة مدتها أربع أيام، بدأت من يوم الجمعة 3 مايو وتنتهي بنهاية اليوم 6 مايو.

وزارة العمل حرصت على توحيد مواعيد إجازة عيد العمال وشم النسيم لتشمل جميع قطاعات الدولة، إيمانًا منها بأهمية تحقيق الترابط الاجتماعي والقومي من خلال مشاركة الجميع في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات.