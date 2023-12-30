«لو بتفكر تفتح مشروع».. تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية تمويلا بالتعاون مع مبادرة «مشروعك»، إحدى المبادرات التي تجرى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم تنمية المشروعات متناهية الصغر والتي تمنح تمويلا يصل إلى 150 ألف جنيه.

تفاصيل مبادرة مشروعك

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الحصول على تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه، وفترة سداد تصل لـ48 شهرًا، من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة «مشروعك»، بالإضافة إلى شروط الحصول على التمويل والمستندات المطلوبة.

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أشار البنك إلى أن سن العميل الراغب في الحصول على التمويل، يجب أن لا يقل عن 21 عاما، وأن لا يزيد عن 65 عاما عند انتهاء فترة التمويل، كما أن مدة السداد تصل إلى 48 شهرًا، وتصل قيمة التمويل إلى 150 ألف جنيه، ويوجد تأمين على الحياة والحوادث طوال مدة التمويل.

الحد الأدنى لعمر النشاط «المشروع»

- الأنشطة القائمة: مدة بدء النشاط لا تقل عن سنة واحدة يتم إثباتها من خلال المستندات أو من تقرير الزيارة.

- الأنشطة الحديثة: التي لم تبدأ من قبل، تحت شرط أن القائمين على النشاط قد تلقوا المعلومات الفنية والتدريبات اللازمة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

- حدّد البنك المستندات المطلوبة للحصول على التمويل والتي تتمثل في «خطاب المبادرة، وبطاقة رقم قومي، وسجل تجاري ساري، وصورة من البطاقة ضريبية، وصورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط، بالإضافة إلى فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر»، كما يمكن طلب مستندات إضافية وفقًا لبرنامج التمويل.