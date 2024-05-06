عضو بـ«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات

ثمّن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، موقف الدولة المصرية تجاه العدوان على غزة وتحذيرها من مغبة اجتياح رفح، مؤكدًا أن الدولة المصرية جاهزة لكل السيناريوهات، ولديها القدرة على اتخاذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري.

استضافة القاهرة لمفاوض التهدئة في غزة

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى الجهود المصرية المضنية لاستضافة مفاوض التهدئة، والدفع نحو هدنة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وأن اجتياح رفح سيضع عراقيل جديدة في المفاوضات التي تقودها القاهرة.

وأكّد أنّ أي اقتحام أو تحرك عسكري في رفح الفلسطينية ينذر بتداعيات خطيرة على سلم واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن المدينة ليس بها مكان إلاّ مأهول بالسكان بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني من شمال ووسط قطاع غزة، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية، خطيرة ومجازر جديدة لجيش الاحتلال.

التحركات الإسرائيلية

وقال «البدري»، إنّ التحركات الإسرائيلية خلال الساعات الراهنة تجاه رفح الفلسطينية، يؤكد أنها تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية، تضاف لرصيدها الدموي المتوحش والبشع تجاه الشعب الفلسطيني، بينما يواجه صمتا مخزي من المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإرادة الاحتلال على حساب الشعوب والقوانين ومقررات الشرعية الدولية، بغطاء أمريكي في مجلس الأمن يحول دون اتخاذ قرار صارم تجاه إسرائيل.

وشدد على أن اقتحام رفح الفلسطينية جريمة دولية سيدفع تداعياتها العالم وتنذر بتوسع الصراع في المنطقة، فضلا عن انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدً أنه سيفتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان بإبادة جماعية للفلسطينيين.