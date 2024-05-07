كيف تحصل على عائد 1250 دولارا كل 3 أشهر؟.. شهادة ثلاثية بالبنك الزراعي

يوفر البنك الزراعي المصري، شهادات ادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ومن بينها الشهادة الدولارية الثلاثية، إذ أنها تتميز بعائد يصل إلى 5% سنويًا، ويصرف كل 3 أشهر أي ربع سنوي.

الشهادة الدولارية الثلاثية من الزراعي المصري

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الزراعي المصري لشهر مايو 2024 على الموقع الرسمي، العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية يكون ثابتا والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار، ويصرف العائد ربع سنوي.

1250 دولارا عائد من شهادة البنك الزراعي

في حالة شراء شهادة بـ100 ألف دولار تحصل على 1250 دولار كعائد ربع سنوي عند شراء الشهادة الثلاثية الدولارية من البنك الزراعي المصري.

الشهادة الدولارية الثلاثية

ويتم احتساب العائد على الشهادة الثلاثية الدولارية من البنك الزراعي المصري في اليوم التالي من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

وبالنسبة لاسترداد الشهادة الثلاثية الدولارية من البنك الزراعي المصري، يمكن ذلك بعد مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.