أمطار رعدية تنتظر 5 دولة عربية خلال اليوم المقبلة.. بعضها فعلت «الإنذار الأحمر»

يشهد الطقس في عدة دول عربية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ توقعت هيئات الأرصاد في المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان سقوط أمطار وبرد في ظل موجة طقس متقلبة تضرب عددًا من الدول الآسيوية منذ أبريل الماضي.

أمطار متوسطة الشدة في السعودية

ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية لسقوط أمطار اليوم الثلاثاء، خاصة أن مناطق متفرقة في البلاد تعرضت لأمطار متوسطة أمس الإثنين.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، الإنذار المبكر بالنظام الآلي بدرجة الإنذار الأحمر في العاصمة الرياض، للتحذير من حالة الطقس في مناطق بالعاصمة الرياض منها الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.

أمطار رعدية متوقعة في عمان

وفي سلطنة عمان، كشفت الأرصاد الجوية العمانية عن تعرض البلاد لطقس متقلب وسط تواجد فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة وقد تكون رعدية في بعض المحافظات مع نشاط للريح والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

سحابة رهيبة تشكلت في ولاية جعلان بني بوعلي مساء اليوم.. سبحان الله العظيم pic.twitter.com/3ojrTwjCM8 — طقس عُمان (@WeatherOman) May 6, 2024

تحذيرات في قطر

وشهدت عمان أمطار غزيرة إبريل الماضي تسببت في وفاة 21 شخص من بينهم أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة في حافلة.

وفي قطر، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الساحل مصحوبة برياح قوية ورؤية متدنية أحيانا، ومن أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية أحيانا في عرض البحر.

الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شرقية ستكون بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق نهارا، أما في البحر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.

فرص أمطار في البحرين

وفي البحرين، تسجل البلاد نشاطا في الرياح مع تواجد سحب رعدية مع تحذيرات بأن يكون الطقس غائم جزئية وتزايد فرص هطول الأمطار في الليل، وتمر البحرين بتقلبات جوية كبيرة ضمن نهاية تأثيرات موسم «السرايات»

أمطار خفيفة في الأردن

وفي منطقة الشام وتحديدا الأردن، أشارت إدارة الأرصاد الجوية، أن البلاد سيتشهد زخات مطر في ساعات الصباح المبكر غدا الأربعاء والخميس في ظل منخفض جوي تتعرض له البلاد، على أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 1 و20 مليمترا، وتصل سرعة الرياح في بعض الهبات إلى 60 كيلومترا في الساعة.