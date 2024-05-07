قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن خطي مونوريل العاصمة والسادس من أكتوبر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021، و1316 لسنة2022، و 455 لسنة 2023، و496 لسنة 2024، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتي الوصف المرفقين.

يعدل تخصيص تلك الأراضي لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 2 مايو، على أن المادة الثانية من القرار نصت على أن ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرارات أرقام 2180 لسنة2021، و1316لسنة 2022، و455 لسنة 2023، و469 لسنة 2024، وبناء على ما عرضه وزير النقل.