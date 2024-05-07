نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»

الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يجب أن يسبقها معرفة من جانب الطلاب بكيفية التعامل مع التابلت، تجنبًا لوقوع أي مشكلة تقنية قد تؤدي إلى احتمالية عدم قدرتهم الإجابة على الأسئلة، ولتجنب أي مشاكل نصح أحمد محمد عطيفي، خبير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، الطلاب باتباع مجموعة من الاحتياطات قبل دخول الامتحان المقررة غدًا الأربعاء.

شحن تابلت الثانوية العامة

نصح خبير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، طلاب ثانوي بشحن شريحة التابلت حرصًا على ألا يتعطل سير الامتحان، تجنبًا لأي مشاكل تقنية، وهو ما لا يعرف الكثيرين طريقته، لذلك نقدمه لكم بالخطوات:

تحميل التطبيق الخاص بالشركة الخاصة بالشريحة.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

تغيير اللغة إلى اللغة العربية.

سيظهر اختيار أن باقتك الحالية باقة خطوط الطلاب.

الضغط على كلمة اشحن.

اختيار طريقة الدفع، سواء كروت شحن أو بنكية.

الـ5 جنيه تشحن 1 جيجا.

عمل باقة إضافية على شريحة تابلت الثانوية العامة

وأضاف أنه لمعرفة المعلومات الخاصة بالخط، يجب نقله في جهاز أخر، والاتصال بـ* 688 # لمعرفة الرقم.

ولعمل باقة إضافية، يمكن من خلال:

تحميل التطبيق الخاص بالشركة الخاصة بالشريحة.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

الضغط على إدارة النظام.

اختيار باقات إضافية.

الشحن بأي مبلغ، عن طريق اختيار طريقة الدفع، سواء كروت شحن أو بنكية.

نصائح الامتحان بتابلت الثانوية العامة

وكانت الإدارات التعليمية نبهت على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالالتزام بشحن التابلت 100% حتى لا يتعطل أثناء أداء الامتحان الإلكتروني، والدخول على شبكة المدرسة، وعدم الخروج من منصة الامتحان إلا بعد انتهاء الإجابة عن جميع الأسئلة، والتأكد من وصول رسالة التسليم، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.