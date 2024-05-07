لجنة لرصد تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية بالقليوبية

تابعت لجنة من وزارة الشباب والرياضة إجراءات تشغيل حمامات السباحة بمحافظة القليوبية، ضمن خطة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة على مستوى المحافظات؛ تمهيدا لبدء النشاط الصيفي بمراكز الشباب.

تشكلت اللجنة من محسن محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وأحمد حشيش استشاري الأزمات، وسعيد مصطفى مدير إدارة الرصد والمُتابعة، والدكتور بدر رجب مدير إدارة التنسيق والاتصال الحكومي، ومٌنى سعيد مدير إدارة المخاطر، وياسر الكومي مسؤول الأزمات، ومنة الله مُحسن مسؤول المخاطر للوقوف على عوامل الأمن والسلامة داخل الأندية ومراكز الشباب بالقليوبية.

المتابعات الميدانية لمراكز الشباب

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام المديرية بالمتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية سواء من متابعي الإدارات الفرعية أو لجان المتابعة المركزية بالمديرية أو متابعات مديري الإدارات الفرعية لمُراجعة إجراءات الأمن والسلامة والتزام حمامات السباحة بالأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة حرصا على سلامة المترددين.

الرصد الميداني للمنشآت الشبابية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمرور والرصد الميداني للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمنشآت وتشمل سلامة الأسوار والمباني الإدارية ولوحات الكهرباء، وحقيبة الإسعافات الأولية، وصلاحية طفايات الحريق، وتثبيت العارضة بالملاعب وعزل أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، ومساحات الأمان وصلاحية النجيلة، وأكواد حمامات السباحة، والاشتراطات الخاصة بوزارة الصحة وتلافي مُلاحظات لجنة الاتحاد المصري للسباحة والغوص،وصالات الأنشطة الرياضية والأجهزة المستخدمة في صالات الجيم، مع تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتم التنبيه على ضرورة الصيانة الدورية للمراكز وتوفير عوامل الأمن والسلامة طوال العام حفاظاً على الأرواح والممتلكات.