فرصة أخيرة لأولياء الأمور.. غلق باب التقديم للمدارس اليابانية خلال ساعات

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، الليلة في الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بعد فتح باب تقديم رياض الأطفال بجميع المدارس وللمستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط من منتصف إبريل الماضي.

سن المتقدمين للمدرسة

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت سن القبول بالمدارس اليابانية وفقا للشريحة العمرية المحددة، حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024، وجاءت كالتالي:

- سن المستوى الأول رياض أطفال يبدأ من 4 حتى 5 سنوات.

- المستوى الثاني رياض أطفال يبدأ من 5 حتى 6 سنوات.

- الصف الأول الابتدائي يبدأ من 6 سنوات حتى 7 سنوات.

ـ سن القبول بالمدارس اليابانية للصف الثاني الابتدائي من 7: 8 سنوات.

- سن القبول للصف الثالث الابتدائي من 8 : 9 سنوات.