إعلان مهم لطلاب الدبلومات الفنية بالفيوم بشأن رقم الجلوس.. اعرف التفاصيل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إعلان مهم لآلاف الطلاب والطالبات بمختلف أقسام الدبلومات الفنية ومراحلها، بشأن رقم الجلوس، إذ أوضحت التفاصيل في بيان لها، وذلك ضمن استعداداتها لانطلاق امتحانات آخر العام 2024 لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، سواء النقل أو الشهادة، التي تنطلق بدايةً من بعد غد الخميس.

تنشر في السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل إعلان مديرية التربية والتعليم لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنّ موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية، يبدأ اعتبارًا من بعد غدا الخميس 9 مايو الجاري.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكافة أقسامها، الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي، للعام الدراسي 2023/2024.

بدء تشكيل رؤساء اللجان والمراقبين

وذكرت المديرية في بيانها، إنّه بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، فإنّ المديرية ستتسلم التشكيل الخاص برؤساء اللجان، والمراقبين، في لجان سير الامتحانات، والتكليف الخاص بكل منهم، من الإدارة المركزية بالوزارة الأحد المقبل الموافق 12 مايو 2024.

وأشارت المديرية إلى أنّه من المقرر أن يتسلم مندوبي المدارس، التكاليف الخاصة بجميع المنتدبين لأعمال سير امتحانات آخر العام 2024، يوم الأربعاء المقبل 15 مايو.

موعد امتحانات صفوف النقل بالفيوم

تجدر الإشارة إلى إنّ موعد امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية 2024 من المقرر أن تنعقد الخميس المقبل الموافق 9 مايو الجاري.