معلومات عن دار طباعة النقد بالبنك المركزي.. الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط

أعلن البنك المركزي المصري منذ أيام عن وظائف جديدة متاحة للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدر دار طباعة النقد محرك البحث جوجل، لذا نرصد في السطور التالية تاريخ تأسيس دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري.

تاريخ دار طباعة النقد المصرية

تأسست دار طباعة النقد المصرية في البنك المركزي المصري، في الستينات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 وتعد من أعرق دور طباعة النقد في إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

آخر فرصة للتقديم على وظائف «المركزي المصري»

وكان الهدف من تأسيس دار طباعة النقد المصرية أن يتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس خارجها بتدريب الكوادر الفنية على نظام الطباعة «الطباعة الأوفست والطباعة الغائرة» المطبق في ذلك الوقت.

المقر الأول لدار طباعة النقد

وتم اختيار موقع المقر الأول لدار طباعة النقد بجانب أهرامات الجيزة لتمثل الحضارة المصرية، كما بُني ليكون تحفة معمارية على شكل تمثال أبو الهول ليكون الجسم مبنى الإنتاج ووجهه مقر الإدارة.

واستكمالاً للدور القومي لدار طباعة النقد، فقد تخصصت في إنتاج العديد من المطبوعات والوثائق المؤمنة بالغة الأهمية داخل مصر.

دار طباعة النقد متميزة في طباعة جوازات السفر والشهادات الجامعية

بالإضافة إلى إنتاج أوراق النقد، حيث تميزت دار طباعة النقد في الإنتاج الطباعي لجوازات السفر والشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا بالإضافة إلى الشيكات البنكية وشهادات الاستثمار وشهادات الادخار البنكية المختلفة.

ويذكر أن البنك المركزي المصري كشف عبر موقعه الرسمي عن الوظائف المتاحة حاليًا، وهي «مصمم طباعة وكيميائي ومهندس» ويتم تقديم الطلبات خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى 8 مايو 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك.