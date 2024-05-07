فرو وعيون وكور.. «منى» تبدع في تشكيل البيض مع ابنها احتفالا بشم النسيم

بالفرو والمقص ومسدس الشمع، منى تبدع مع ابنها في تشكيل البيض احتفالاً بشم النسيم، في إشارة إلى أن الاحتفال بواحد من أقدم الأعياد المصرية لا يزال مستمرا، فبتلك المكونات البسيطة وباستخدام الخيال الإبداعي على حد وصفها، صنعت صاحبة الـ37 عاما أشكالاً متعددة رائعة من البيض مع نجلها إياد، لتنشر البهجة في البيت خلال عيد الربيع.

الاحتفال مستمر

تحكي منى مسلم، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن خيالها الإبداعي سر قيامها بتلك الفكرة، فباستخدام بعض المكونات البسيطة قررت صاحبة الـ37 عاما أن تشكل البيض بمشاركة ابنها احتفالاً بشم النسيم، مشيرة إلى أن احتفالها بواحد من أقدم أعياد المصريين لا يزال مستمرا في بيتها.

«جتلي فكرة أن أعمل أشكال مختلفة وجديدة بالبيض، فحضرت بعض بواقي الخامات المتوفرة عندي، وسلقت بيض وسيبته يبرد، وعملتها مع ابني»، هذا ما قالته خريجة كلية التجارة، موضحةً كيف جاءت لها فكرة تشكيل البيض مع ابنها إياد.

بأقل المكونات صنعت أشكال رائعة

استخدمت منى بعض المكونات البسيطة في طريقة تشيكلها للبيض: «استخدمت مقص وقصاقيص من قماش الجوخ وعيون وكور صوف وشريط الفرو وخيط صوف ومسدس الشمع، وابتديت أنا وابني إياد نزين البيض ونبدع بأشكال مختلفة في التزيين»، هكذا وصفت صاحبة الـ37 عاما كيف استطاعت صناعة أشكال البيض الرائعة: «حقيقي كلها أشكال رائعة ومميزة غير الطرق التقليدية في تزيين وتلوين بيض شم النسيم، فرحنا كتير بالنتيجة النهائية».

وتابعت حديثها عن طريقة قيامها بتلك الأشكال، أنها دمجت كل المكونات مع بعضها وتفاجأت بالنتيجة: «لزقت العيون وجزء من الفرو وقصينا من بواقي قماش الجوخ على شكل فم بألوان مختلفة زي الأحمر والبينك ومنها اللي عملت لها شعر من خيط الصوف وفستان من قماش الجوخ مع العيون البلاستيكية وحقيقي كلها أشكال رائعة ومميزة».

الخيال الإبداعي هو السر

على الرغم من تخرجها في كلية التجارة، إلا أن خيالها الإبداعي كان الجندي المجهول في خروج هذه الأفكار الرائعة في تشكيل البيض: «قدرنا نزين كل بيضة بأفكار مختلفة عن غيرها ودون تخطيط، اعتمدنا فقط على الخيال الإبداعي»، وأضافت منى أن فرحة ابنها كانت العامل الأكبر في تحفيزها لهذا الأمر، مشيرة إلى أنه شاركها في صناعة الأفكار: «قد ايه كان وقت ممتع وكله بهجة وكفاية فرحة إياد مع الانتهاء من تزيين كل بيضة بعد ما كنت بسمع اقتراحاته وننفذها سوا».