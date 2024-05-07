«فاطمة» ابنة قنا تفوز بالمركز الخامس في الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين

هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطالبة فاطمة يسرى إبراهيم بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لإحرازها المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين، بحسب ما أعلنته الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأمين دسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

مسابقات التعليم

وبحسب بيان صحفي اليوم، مثلت فاطمة وزملائها تعليم قنا عقب فوزهم في مسابقة المديرية التي تمت تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للتربية الاجتماعية.

وأثنى مدير تعليم قنا على نجاح وتفوق فاطمة، وأشاد بدور الأخصائيين والتوجيه الفني بالإدارة والمدرسة لاختيارهم الأعمال المتميزة التي تحث على الإبداع و إعمال العقل والابتكارات.