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«فاطمة» ابنة قنا تفوز بالمركز الخامس في الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين

كتب:

رجب آدم
10:37 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
وكيل تعليم قنا

وكيل تعليم قنا

هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطالبة فاطمة يسرى إبراهيم بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لإحرازها المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين، بحسب ما أعلنته الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأمين دسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

مسابقات التعليم

وبحسب بيان صحفي اليوم، مثلت فاطمة وزملائها تعليم قنا عقب فوزهم في مسابقة المديرية التي تمت تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للتربية الاجتماعية.

وأثنى مدير تعليم قنا على نجاح وتفوق فاطمة، وأشاد بدور الأخصائيين والتوجيه الفني بالإدارة والمدرسة لاختيارهم الأعمال المتميزة التي تحث على الإبداع و إعمال العقل والابتكارات.

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بقلم رجب آدم