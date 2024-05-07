أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 داخل سوق العبور
كتب:
شوشة عبدالواحد
09:25 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
أسعار الخضار والفاكهة
شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو5 جنيه، وفق موقع سوق العبور.
أسعار الخضار والفاكهة
وترصد السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024، وفق آخر تحديثات لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الخضار اليوم
- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات
- يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 10 جنيهات
- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 8 جنيهات
- يتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات
- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 3.5 جنيها
- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2 إلى 6 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 11 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيها
- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 8 إلى 18 جنيهًا
- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 16 إلى 24 جنيهًا.
- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.
- يتراوح سعر الخيار صوب من 5 إلى 12 جنيهًا.
- يتراوح سعر الخيار بلدي من 5 إلى 12 جنيهًا.
- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا.
- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 18 جنيهًا.
- يتراوح سعر الثوم من 33 إلى 43 جنيهًا.
- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.
- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 6 جنيهات.
- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 9 جنيهات.
- يتراوح سعر الجريب فروت من 4.5 إلى 6.5 جنيهات.
- يتراوح سعر الليمون بلدي من 16 إلى 26 جنيهًا.
- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 125 جنيهًا.
- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.
- يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 35 جنيهًا.
- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيهًا.