أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 داخل سوق العبور

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو5 جنيه، وفق موقع سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة

وترصد السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024، وفق آخر تحديثات لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 3.5 جنيها

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيها

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 8 إلى 18 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 16 إلى 24 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 5 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 5 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم من 33 إلى 43 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 4.5 إلى 6.5 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 16 إلى 26 جنيهًا.

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 125 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 35 جنيهًا.

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيهًا.