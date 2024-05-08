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حسن الرداد: لو حد ضايقني هضايقه ومش هنام مظلوم

كتب:

شريف سليمان
02:44 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
الفنان حسن الرداد

الفنان حسن الرداد

تحدث الفنان حسن الرداد، عن أهم الأشياء التي تسبب له الضيق، موضحًا: «مفيش حاجة في الدنيا ممكن تضايقني، سبب أو شخص، إلا الوفاة وفقدان شخص عزيز عليّ، وأرى أنه ما دون ذلك عادي والحياة لا تستحق».

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «بعرف آخد حقي كويس».

وسألته مقدمة برنامج كلمة أخيرة «لو حد ضايقك في الشغل، هترد؟!»، فرد الفنان ممازحا: «حد ممكن يقولي متنزلش لمستواه.. لا عادي ممكن أنزل أديله على قفاه واطلع تاني، لو حد غلط لازم يعرف غلطه وأبي قالي الكِبر على أهل الكِبر صدقة، لو حد ضايقني هضايقه ومش هنام مظلوم».

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