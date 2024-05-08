الموبايل يسرقك من أسرتك.. نصيحة للحفاظ على مساحات التواصل داخل الأسرة

أصبح عنصرًا أساسيًا في حياة الجميع، وبات يأخذ مساحات كبيرة من وقت الجلسة مع الأسرة، ما يستوجب تخصيص توقيتات وأماكن استخدام المحمول داخل المنزل، للحفاظ على لغة التواصل والترابط بين أفراد الأسرة، بحسب داليا كمال، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية.

طريقة استخدام الموبايل مهمة في العلاقات

وتساءلت داليا، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هل من الطبيعي أن يتفاجأ الزوج بعد عودته من يوم شاق في العمل بعدم استقبال زوجته له، بسبب إنشغالها بالهاتف المحمول، أو أن تكون الأسرة جالسه لتناول الطعام ويكون الزوج منشغلًا بالهاتف المحمول؟»، ونتيجة لذلك فإن طريقة استخدام الهاتف المحمول مهمة في العلاقات.

الهاتف المحمول يسرق الشخص من أسرته

تابعت استشاري العلاقات الأسرية: «نستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع الناس في الخارج، وننسى الناس اللي موجودين بالقرب منا، وبالنسبة للأبناء في بعض الأوقات يكون الأبناء مشغولين بالهاتف، ولا ينتهبون لحديث الأب أو الأم معهم، بسبب انشغالهم بالهاتف المحمول، أو يقوم بالرد عليه وهو منشغل بالهاتف المحمول».

وروت داليا: «قديمًا كان المتعارف عليه أنه بعد عودة الزوج من عمله، يجلس مع أسرته في البلكونة لتناول مشروب الشاي، وبالتالي من المهم للغاية أن يكون هناك وقتا مخصصا بعد العودة من العمل يجمع الأسرة للجلوس سويًا بعيدًا عن الهاتف المحمول».