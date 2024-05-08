انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8-5-2024

أعلنت بورصة الدواجن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 72 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 86 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس التي وصلت إلى 90 جنيهًا، وفق آخر تحديث.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء

وتراجعت الأسعار للمستهلك إلى 87 جنيهًا في الكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل 30 يومًا 115 جنيهًا للمستهلك وفق بورصة الدواجن.

الرقابة على الأسواق

وتكثف الجهات الرقابية جهودها على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من البيع وفق التسعيرة المقررة من قبل الحكومة، وحال الخروج على القانون من قبل بعض التجار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحرير المخالفات وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي.

تراجعت الفراخ البلدي بقيمة 6 جنيهات للكيلو حيث سجلت نحو 95 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

سجل سعر البانيه بين 195 جنيهًا

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج بين 120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيها.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.