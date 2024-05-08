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تعرف على فضل شهر «ذي القعدة».. نهى اللهُ عن الظلم فيه

كتب:

رؤى ممدوح
06:15 م | الأربعاء 08 مايو 2024
تعبيرية

تعبيرية

يترقب المواطنون استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي القعدة مساء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، الموافق 29 شوال 1445 هجرياً، ويهتم كثيرون بمعرفة فضل شهر ذي القعدة ليحرصوا فيه من التقرب لله عز وجل بالطاعات والعبادات وغيرها من أعمال الخير التي تمحو الذنوب.

سبب تسمية شهر ذي القعدة

وحول سبب تسمية شهر ذي القعدة بذلك الاسم، فقال الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن تسمية هذا الشهر الكريم ذو القعدة، لأنه كان يقعد فيه الجاهليون عن الحرب فيما بينهم لميراث سيدنا إبراهيم عليه السلام في تعيين تلك الأربعة الحرم «رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم».

فضائل شهر ذي القعدة

- هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها؛ تشريفًا لها. 

- سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية.

- ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ». [البقرة: 194] والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.

 

العمرة فيه سُنَّة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].

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