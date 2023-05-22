لماذا حرص النبي على الاعتمار 4 مرات في شهر ذي القعدة؟.. «الإفتاء» توضح

خص الله سبحانه وتعالي بعض الشهور والأيام بمزيد من الفضل، ووصانا بها النبي لاغتنام ثوابها منها شهر ذو القعدة الذي يعد من الأشهر الحرام التي حرص فيها رسولنا الكريم على التعبد فيها.

ويتميز شهر ذو القعدة عن بقية الأشهر أن الرسول اعتمر 4 مرات، بحسب ما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى، مستشهدة بقول أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].

سبب حرص النبي على أداء العمرة في ذي القعدة

وأكد الإمام الننوي أن العلماء أكدوا أن النبي أعتمر أربع مرات في شهر ذي القعدة، نظرا إلى فضل هذا الشهر، وأيضا لمخالفة الجاهلية لأنهم كانوا يعتبرون أن العمرة في هذا الشهر من أفجر الفجور، ولهذا حرص النبي على أن يعتمر في هذا الشهر أربعة مرات.

«الإفتاء» توضح فضل العمرة في ذي القعدة

وفي المقابل، أكدت دار الإفتاء أن النبي الكريم اعتمر أربع مرات في شهر ذي القعدة وذلك لما روى عن مجاهد رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: "بِدْعَةٌ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "أَرْبَعًا؛ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ"، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. رواه البخاري.