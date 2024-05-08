شاب من شبرا الخيمة يفوز بالمركز الثالث في الترانيم ضمن مسابقة «إبداع»

فاز أمير عصام، عضو مركز شباب بيجام بشبرا الخيمة بالمركز الثالث في مجال الترانيم، في مسابقة إبداع مراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

الحفل الختامي لمهرجان إبداع مراكز الشباب

وشارك 100 شاب وفتاة من شباب القليوبية، يرافقهم عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، في الحفل الختامي لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع، والذي أقيم علي مسرح الجلاء بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين وقيادات وزارة الشباب.

المركز الثالث في الترانيم

وهنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أمير عصام، مشيرا إلى اهتمام إدارة الشباب بالمديرية بتبني مواهب الشباب من خلال النادي الثقافي وغيرها من الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والسعي الدائم لاكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ونُظم ضمن الحفل عدد من الفقرات الاستعراضية التي قدمها الفائزون في مسابقة إبداع الموسم الرابع، بمشاركة الفنانة نادية مصطفى في حفل غنائي استعراضي بحضور وزير الشباب والرياضة.